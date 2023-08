‘Café do Povo’ é inaugurado pelo governador Cláudio Castro em Cabo Frio

O governador do Rio, Cláudio Castro, participou na manhã desta quarta-feira (23) da inauguração da primeira unidade do Café do Povo, no bairro do Porto do Carro, em Cabo Frio.

Essa é a primeira cidade do estado que recebe uma unidade do novo programa do Governo, que é voltado para a distribuição da primeira refeição do dia para quem está a caminho da escola ou do trabalho.

De acordo com o governo, por dia, vão ser distribuídas 500 refeições, a partir das 6h da manhã. Cada kit traz uma bebida quente e um pão produzido por alunos do curso de panificação da Faetec Tamoios.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, reforçou que o objetivo é o combate à fome.

“Temos, como prioridade, a política de combate à fome. Como exemplo, temos o Restaurante do Povo que inauguramos na semana passada, na Central do Brasil, que está servindo de cinco a oito mil refeições por dia. Além do RJ Alimenta e os 43 polos do Café do Trabalhador, onde é oferecida a primeira refeição do dia por 50 centavos. Agora, estamos expandindo a nossa política com o Café do Povo, que será servido de forma gratuita à população cabofriense”, disse a secretária.



Além do Porto do Carro, outra unidade também foi inaugurada em Tamoios, segundo distrito da cidade.

Durante a inauguração, Cláudio falou sobre esse novo projeto. Ao todo, o estado pretende abrir 30 novas unidades até o fim do ano. Nesse primeiro momento, as refeições serão distribuídas somente na parte da manhã, mas há a possibilidade de que também sejam servidas à tarde.

“No processo de segurança alimentar, as pessoas precisam fazer quatro refeições diárias. Nós já garantimos dois programas consolidados no governo: o Café do Trabalhador e os Restaurantes do Povo. Agora, com o novo Café do Povo, vamos levar a primeira refeição do dia para quem mais precisa, de forma gratuita. E o nosso compromisso é assegurar também o café e o pão no retorno dos trabalhadores aos seus lares, com o Café do Povo no final do dia”, disse Cláudio Castro.