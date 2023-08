Canais dos bairros Recanto das Dunas e Vila do Sol, em Cabo Frio, passam por limpeza e desobstrução

A Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf) está dando apoio logístico a uma ação para recuperar os corpos hídricos do município. O projeto “Limpa Rio Comunidade” é realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, nos canais Angustura, no bairro Recanto das Dunas, e Amendoeira, na Vila do Sol.

Nessas duas frentes de trabalho ocorrem a desobstrução e limpeza dos canais. Um caminhão e uma retroescavadeira da autarquia municipal estão sendo utilizados para auxiliar a retirada da vegetação e toda sujeira acumulada na tubulação, nas margens e dentro dos rios. O objetivo é evitar alagamentos durante o período de chuva.

“Demos início na segunda-feira (21) o trabalho no Canal da Amendoeira, na Vila do Sol. O rio está com muita vegetação e com bastante sujeira acumulada. Já fizemos uma boa parte, mas tem muita coisa ainda a ser feita. A equipe da Comsercaf está nos dando apoio com o maquinário e descarte dos resíduos retirados. Em breve esse canal vai estar com toda tubulação de águas pluviais desobstruída e as águas fluindo novamente”, explicou o coordenador do Inea em Cabo Frio, Dário Monteiro.

O coordenador contou que o projeto foi iniciado no município no dia 14 de julho pelo Canal Angustura, no bairro Recanto das Dunas. “Até o momento já foram desobstruídos 300 metros de extensão do rio, que tem um total de 512 metros. Esse canal desagua as redes pluviais do Recanto das Dunas, Manoel Correia, Jardim Náutilos e Célula Mater, bairros que costumam ter registros de alagamento”.

A previsão é que esse trabalho continue por mais uns 15 dias. Em seguida, o projeto vai contemplar o bairro Cajueiro e, posteriormente, Tamoios.