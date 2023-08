Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia apresenta Mostra de Dança neste sábado

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa em São Pedro da Aldeia apresenta, neste sábado (26/08), às 18h, mais uma programação voltada para os amantes e admiradores da arte da dança. Realizada pela Márcia Blessed Cia de Dança, a Mostra de Dança Everybody Dance II vai levar para o palco apresentações de 22 companhias de dança de diversas cidades do estado. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos diretamente junto a companhia Márcia Blessed.

A mostra vai reunir companhias de Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Silva Jardim, Saquarema, Búzios, Arraial do Cabo e Rio Bonito, reunindo aproximadamente 200 bailarinos de diversas faixas etárias. As performances vão abranger diversas modalidades de dança, passando pelo ballet, jazz, danças urbanas, sapateado, dança cigana, dança flamenca, dança contemporânea e estilo livre.

Idealizadora do evento, Márcia Blessed falou sobre a proposta da mostra. “O objetivo é celebrar a arte da dança reunindo as principais companhias da Região dos Lagos. Será um momento carregado de emoção pelo retorno dos eventos culturais pós-pandemia, de forma que possamos ecoar nossos sentimentos de fraternidade, solidariedade e imensa gratidão. A proposta é que neste espetáculo possamos promover o desenvolvimento cultural da dança e proporcionar o reencontro caloroso da nossa comunidade”, disse.

Para informações sobre ingressos promocionais antecipados, os interessados devem entrar em contato com a Cia de Dança Márcia Blessed pelo número (22) 99254-3844 (WhatsApp). No dia do evento, também haverá venda de ingressos na bilheteria do teatro. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.