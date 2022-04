Capital Inicial faz show do Campeonato Estadual de Motocross em Búzios 

Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, promove nesta sexta-feira (22) show com a banda de rock Capital Inicial na abertura da 2ª etapa do Campeonato Estadual da Liga Esportiva de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro (LEMERJ), que será realizado entre os dias 22 a 24 de abril, na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves.

O evento terá início na sexta-feira (22), a partir das 18h, com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Lazer e de Esporte e do Turismo e subsecretaria de Eventos.

A Fazenda Cunha Bueno, local do show e das competições, contará com praça de alimentação e posto médico. No sábado e domingo (23 e 24) serão realizadas as provas de motocross nas categorias: MX 6, MX Júnior, MX50CC e MX65CC, a partir das 8h, com apresentação de bandas locais a partir das 17h.

Para se inscrever acesse o link: https://femerj.com/inscricao-cadastro-motocross-gratis/