Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia tem mais uma noite de concerto nesta quarta-feira

A temporada 2023 do Concerto Musical Gabriel Joaquim segue oferecendo noites de música ao vivo e muito entretenimento para o público em São Pedro da Aldeia. Nesta quarta-feira (14/06), às 19h, o cantor Junior Linhares comanda a programação do evento, que acontece na Casa da Cultura aldeense, no Centro. No repertório, sucessos nacionais que marcaram o cenário da música sertaneja, do pop/rock, do pagode e da Música Popular Brasileira (MPB). O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e conta com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço (60 lugares).

Para a estreia na temporada deste ano, o cantor estará acompanhado pelos músicos Emerson Silva (contrabaixo), Rodrigo César (guitarra) e Fernando Bagé (bateria). “Fico honrado em participar do Concerto por mais um ano. É muito satisfatório ver o que o secretário de Cultura, Thiago Marques, tem feito na cidade, dando valor aos artistas locais, coisa que nunca víamos. Dessa vez, preparamos um repertório bem variado, com MPB, pop/rock, pagode, sertanejo, enfim, uma mistura de ritmos que, com certeza, irá agradar a todos e animar nossa noite de quarta-feira”, destacou Junior Linhares.

Em São Pedro da Aldeia, o artista foi um dos contemplados pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2023, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, que abriu inscrições para a seleção e contratação de grupos musicais para apresentações no Concerto Musical Gabriel Joaquim.

Os concertos acontecem semanalmente, às quartas-feiras, disponibilizando 60 lugares, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura. O espaço fica localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre Junior Linhares

Junior Linhares é músico e cantor há mais de 10 anos. “Aldeense de coração”, como se considera, o artista acumula vasta atuação em São Pedro da Aldeia e na Região dos Lagos, onde se apresenta em bares, restaurantes, festas particulares, boates e casas de eventos. Seu repertório abrange diferentes estilos musicais, entre pop, rock e MPB, com destaque para o sertanejo.