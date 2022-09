Centro de Convivência do Idoso  de Búzios é inaugurado

A inauguração do Centro de Convivência do Idoso (CCI), no bairro São José, nesta quinta-feira (29) realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, atraiu centenas de pessoas no local. A maioria era representante da faixa etária da Melhor Idade de Búzios.

Os idosos, primeiros a chegar para a inauguração, estavam ansiosos para conhecer o novo espaço destinado a Melhor Idade de Búzios, o CCI. A abertura do evento teve as apresentações da peça teatral “A Gente se Acostuma” com o grupo de teatro do CCI, Trem da Vida, de concepção e direção de Cristiane Ferreira e do Coral Canta Vida.

Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins ressaltou a importância do espaço e disse: “Quando chegamos no governo encontramos este projeto lindo na fundação e resolvemos honrar esse compromisso com nossos idosos. Quando eu soube pelo vereador Niltinho, que já estava programado o nome do Sr. Antenor Coutinho N. da Gama, eu respondi: Ele foi amigo do meu pai, eu o conheci bem, foi uma pessoa do bem, vamos manter o nome se a família concordar. Não tenho dificuldade nenhuma em terminar obra do passado e colocar nomes de pessoas que deixaram um legado para a cidade”.

A secretária da Pasta, Daniele Guimarães, agradeceu toda equipe da Secretaria da Mulher e do Idoso que não mediram esforços para este grande dia. “Eu não tenho medo do trabalho, estou aqui para fazer o melhor para vocês. Nosso CCI tem todo para ser uma referência no Estado, e é isso que queremos. Vocês vão ter atividades físicas, culturais e artísticas, geriatra, psicóloga e assistente social. Como legado, quero garantir as políticas públicas, dos direitos dos idosos”.

O espaço oferece salão para atividades coletivas, salas de aula e de informática, vestiários, copa, cozinha, área, banheiros e piscina aquecida com cobertura para exercícios físicos.

Nesta sexta-feira (30), das 18h às 21h, será realizado o “Baile de Máscara” em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, primeiro de muitos eventos que serão realizados no CCI.

A pessoa homenageada em questão é pai do ex-prefeito da cidade, Dr. André Granado.

