Charitas, em Cabo Frio, será sede da VII edição da Festa Literária Cabo-friense

O Coletivo Cultural Flores Literárias vai promover mais uma edição da Festa Literária Cabo-friense (Flic). A VII edição do evento começa nesta quinta-feira (20), às 18h30, e segue até sábado (22), com uma programação diversificada na Casa de Cultura José de Dome (Charitas), com o tema “A Natureza em Poesia”.

A programação vai contar com apresentação de coral; painel literário; show musical; oficinas literárias e de dança; contação de histórias; exposição de livros e artesanato; oficina de plantio de mudas e de origamis, além de ecocine; palestras; farra poética e lançamento de livros.

A abertura oficial será com as escritoras Jaqueline Brum e Andréa Rezende, e também contará com apresentação do Coral Despertar. Vinicius Grijó fará um painel literário sobre Mia Couto. O primeiro dia de programação termina com um show musical do cantor cabo-friense Dio Cavalcanti.

O evento é gratuito e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura. A Casa de Cultura José de Dome (Charitas) fica na Avenida Teixeira e Souza, 855, Centro.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (20) – 18h30

Abertura Oficial com Jaqueline Brum e Andréa Rezende; Apresentação do Coral Despertar; Painel literário com Vinícius Grijó sobre Mia Couto; Show musical com Dio Cavalcanti.

Sexta-feira (21) – 10h às 17h

Abertura da Feira Literária; Exposição de Livros; Exposição de artesanato; Oficina literária; Oficina de plantio de mudas; Contação de histórias; Ecocine; Oficina de origamis; Fábrica de Música; Exposição de origami, com Cláudia Silva.

18h – Farra Poética – Sarau & Karaokê

Sábado (22) – 10h às 15h

Feira Literária; Exposição de livros; Exposição de artesanato; Contação de histórias; Plantio de mudas; Oficina de dança; Oficina literária.

19h – Lançamento – VI Antologia Poética das Flores Literárias (A Natureza em Poesia); Show com Kéren-Hapuk.