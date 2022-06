Charitas, em Cabo Frio, terá roda de conversa sobre livro que trata de combate ao abuso sexual de crianças e jovens 

A Prefeitura de Cabo Frio realiza, na Casa de Cultura José de Dome – Charitas, na segunda-feira (13), das 14h às 17h, uma roda de conversa baseada no livro “O passado não cola mais em mim – Um grito de cura”, da autora Clarice Torrens Borges Dall’Acqua. O evento encerra as atividades propostas para a campanha Maio Laranja, que visa o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

“O objetivo principal do Maio Laranja é conscientizar e minimizar a violência e o abuso sexual que nossas crianças vêm sofrendo. Por isso, é importante nos unirmos para combater esse mal que afeta nossa sociedade, pois adoece as crianças, que se tornam adultos problemáticos. Nosso papel é tentar identificar essas situações e denunciar. Não podemos ser omissos, coniventes com essa terrível realidade. Temos que abraçar essa causa e combatê-la”, afirma a secretária da Criança e do Adolescente de Cabo Frio, Betânia Batista.

A roda de conversa vai contar com a participação da autora, cuja história do livro é baseada em experiência pessoal. Além dela, participam do debate membros da Secretaria da Criança e do Adolescente (Secria) e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), das Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, e demais convidados.

“A autora vai compartilhar conosco suas experiências enquanto uma pessoa que sofreu abuso, mas que encontrou caminhos de cura. A roda vai debater a trajetória que ela percorreu para encontrar esse caminho. O olhar de Clarice vai nos ajudar muito a abrir o diálogo e tentar encontrar estratégias de trabalho e de intervenções que possam ajudar no combate desse mal”, enfatiza a secretária.

Ao longo da campanha, a Secria realizou atividades de conscientização à população na Praça Porto Rocha, com a temática “Exploração Sexual – Uma das piores formas de trabalho infantil”, que contou com entrega de material informativo e caminhada pelas ruas do centro da cidade.

A mesma atividade foi realizada em Tamoios, no Shopping UnaPark. A Secria também realizou abordagens com entrega de material informativo sobre o tema do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa contou com a participação de diversos setores do governo municipal.

Em ambas as ações, o objetivo foi promover a troca de informações, além orientar sobre como identificar situações de abuso sexual infantil.

O Maio Laranja é uma campanha de intensificação das ações de combate ao abuso sexual infantil, mas ao longo do ano, outras ações também são promovidas com o mesmo objetivo.