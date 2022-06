Prefeito de São Pedro da Aldeia acompanha obras no Alecrim 

Nesta quinta-feira (09), o prefeito Fábio do Pastel acompanhou pessoalmente a análise do projeto para a pavimentação e drenagem no bairro Alecrim.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, estudou o projeto no local para verificar uma dúvida que surgiu pela empresa que irá realizar as intervenções no bairro. Foram debatidos os dados obtidos pelo topógrafo das ruas onde passarão as galerias de águas pluviais.

Além dos representantes da empresa, que já encontra-se instalada no município, estiveram presentes o vereador Jean Pierre, o chefe de gabinete Moisés Batista e o assessor Felipe Macedo.

O trabalho atende ao pedido do prefeito, Fábio do Pastel, junto ao governador, Cláudio Castro, de começar as obras tão aguardadas pela população aldeense e que vão proporcionar mais qualidade de vida para todos.