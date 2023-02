Cinemas do Shopping de Cabo Frio participam da Semana do Cinema com ingressos a R$ 10

Ótima notícia para os fãs de cinema! O Cine Araújo, instalado no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, participa da promoção Semana do Cinema. Entre os dias 09 e 14 de fevereiro(quinta a terça), todos os ingressos custam

R$ 10 e valem para todas as salas (Premium, Salas Max Screen e Salas VIP), todos os filmes (2D e 3D) e todas as sessões, todos os dias. A programação pode ser consultada no site do shopping.

“ParkCast”

Nesta terça-feira (07 de fevereiro), às 18h, o Park Lagos lança o podcast o “ParkCast”, o podcast do Park Lagos. O programa terá periodicidade semanal, com gravações feitas em um estúdio montado no próprio shopping. O host será o superintendente do Park Lagos, Ricardo Rodrigues, que entrevistará especialistas dos mais variados assuntos: moda, saúde, esporte, consumo, eventos, turismo, entre outros.

O primeiro episódio terá como tema o Circuito Evolution Park Lagos de Corrida 2023 que, este ano, chega com novidades e propondo desafios aos atletas participantes. As provas acontecem nos dias 26 de março, 25 de junho, 24 de setembro e 17 de dezembro.

Para falar mais sobre o circuito e o desafio, o time de convidados reúne especialistas nas áreas esportiva e de saúde: Mariana Lemos (fisioterapeuta), Daniel Abreu (professor de Educação Física) e Hayllan Lima (produtor de eventos esportivos – Seven Eco).