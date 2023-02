Vem aí o Blocão da Melhor Idade em Cabo Frio

A Coordenadoria-geral da Melhor Idade em Tamoios vai promover uma festa linda para os idosos celebrarem a alegria do carnaval com direito até à fantasia!

A atividade é aberta aos idosos inscritos e atendidos pela pasta e aos seus familiares. Para participar, basta se cadastrar! É só comparecer à sede da pasta, localizada no Ginásio Poliesportivo de Tamoios, com identidade, CPF, comprovante de residência, cópia de atestado médico, e cópia do cartão de vacinação contra a Covid-19.

O blocão acontece nesta quinta-feira (09), a partir das 16h, em frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Tamoios.