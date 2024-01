Comediante Ranther Melo é atração no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia neste sábado 

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa recebe, neste sábado (27/01), às 20h, mais um espetáculo de comédia. O stand-up comedy “Ranther Melo Show” promete divertir o público com histórias engraçadas e muita interatividade com a plateia. Os ingressos estão à venda pela Internet, no site Sympla. A classificação indicativa é de 12 anos. A atração conta com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Cultura.

Atuante no teatro há mais 10 anos, o carioca Ranther Melo começou a se apresentar no estilo stand-up em 2018 e, desde então, tem utilizado também as redes sociais para divulgar o seu trabalho na comédia. Seus vídeos já alcançaram mais de dois milhões de visualizações e atraem o público pela sua forma leve e carismática de fazer humor.

Mais informações podem ser obtidas diretamente junto à produção do espetáculo pelo número (21) 96541-7430 (WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.