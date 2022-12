Copa São Pedro de Beach Soccer acontece em janeiro de 2023

Em janeiro, mais um grande festival esportivo acontece em São Pedro da Aldeia: a Copa São Pedro de Beach Soccer. A competição terá seu início no dia 9 de janeiro. Ao todo, serão quatro categorias: master, sub-21, feminino e adulto. A data limite para entrega das inscrições com os nomes de todos os atletas que irão disputar a copa será no dia 3 de janeiro de 2023.

Realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a competição será em sistema de disputa de mata-mata simples, com as 8 equipes já cadastradas. A categoria adulto será válida pela segunda divisão do Fest Verão. Os três primeiros colocados se classificam para a principal competição esportiva aldeense de 2023.

É importante destacar que os atletas da categoria adulto que já participaram do 38° Fest Verão 2022 não poderão disputar a Copa.

Já na categoria feminina, as atletas disputarão o Desafio Intermunicipal de Beach Soccer, com quatro clubes.

Os amantes do beach soccer poderão acompanhar tudo pelo aplicativo Copa Fácil, que é utilizado para levar mais agilidade e informação em tempo real sobre os jogos.

A competição terá uma grande novidade. Os representantes das equipes já inscritas deverão entrar no aplicativo Copa Fácil e inscrever seus jogadores até o dia 3 de janeiro de 2023. No app, também é possível consultar toda a tabela do torneio.

O aplicativo é gratuito nas lojas dos sistemas Android e iOS. No app, os curiosos e amantes da modalidade ficarão a par de todos os resultados, artilharia, pontuação, horários, nomes dos jogadores e das comissões técnicas, chaveamento, tabela e mais.