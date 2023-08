Debate é realizado em Tamoios para falar do fim da violência contra a mulher

Nesta segunda (28), o Shopping UnaPark, em Tamois foi palco de debates sobre a importância da conscientização e do enfrentamento pelo fim da violência contra a mulher, numa alusão à campanha nacional do Agosto Lilás.

Diversas autoridades e o secretariado municipal participaram do evento, que contou com a presença da prefeita Magdala Furtado e da Patrulha Maria da Penha.

Lembre-se: para fazer sua denúncia, disque 180 ou recorra à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

As mulheres vítimas de violência também podem buscar atendimento no Centro Especializado no Atendimento à Mulher (Ceam Polo), que fica localizado na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga, e funcionada de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou pelo whatsapp (22) 99808.2557, no mesmo horário de funcionamento do Ceam.