“8°Circuito Arte Búzios” começa dia 1° de setembro com 160 artistas participantes

O “8°Circuito Arte Búzios” é o maior Festival de Artes de Armação dos Búzios, um evento anual que reuni Artistas e Galerias de Armação dos Búzios, da Região dos Lagos, demais Estados, além de países como Argentina, Portugal, Itália, França entre outros.

A cidade receberá mais de 160 artistas espalhados por ruas, praça, ateliês e galerias com grande variedade de exposições, performances e oficinas em sua intensa programação, que acontecerá do dia 1 ao dia até o dia 3 de setembro.

A abertura do 8⁰ Circuito Arte Búzios será no dia 01/09, às 19h, na Praça Santos Dumont, com o Show de Arte Urbana na abertura, Exposição a Céu Aberto na Rua das Pedras e 16 oficinas gratuitas no sábado (02/09) e domingo (03/09), além das apresentações musicais e danças durante os três dias de evento.

O 8⁰ Circuito Arte Búzios conta com o Apoio da Prefeitura , por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, demais Secretarias e da Galeria-Atelier Flory Menezes.