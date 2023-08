Saúde de São Pedro da Aldeia promove mutirão de consultas e exames na Policlínica Municipal

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu um mutirão de consultas e exames na Policlínica Municipal nos dois últimos sábados, dias 19 e 26 de agosto. O objetivo foi oferecer atendimento de qualidade e acelerar o acesso de pacientes do SUS aos serviços de saúde. Ao todo, foram realizadas 737 consultas de especialidade de ortopedia e 158 de oftalmologia, além de 195 exames de imagem.

Moradora do bairro Praia Linda, Geralda Batista foi uma das cidadãs beneficiadas pela ação. “Eu vim me consultar com ortopedista, pois estou com muitas dores na coluna, então, para mim, foi uma maravilha. Estou abismada com a organização, fui muito bem recebida e espero que tenham novos mutirões futuramente, pois muitas pessoas precisam”, destacou.

O mutirão foi uma iniciativa da Média e Alta Complexidade, com o apoio do setor de Regulação e da Coordenação da Policlínica, e reuniu 28 profissionais de saúde. A previsão é de que novas ações se repitam futuramente para agilizar consultas e exames à população aldeense.

Na oportunidade, a Secretaria de Saúde inaugurou uma nova sala de ultrassonografia na Policlínica Municipal, que representa mais um passo da Gestão Municipal na garantia de mais qualidade e celeridade nos atendimentos aos usuários do SUS em São Pedro da Aldeia.

Nazaré Sarraça, do Poço Fundo, também pôde realizar sua consulta com o ortopedista. “Eu amei a iniciativa, pois está ajudando muita gente; gostei muito. Todas as vezes que venho aqui, sou muito bem atendida, meus exames são agilizados. A saúde tem sempre me ajudado muito, tanto a mim quanto à minha mãe”,

Dentre os exames de imagem realizados estiveram ultrassonografias de abdômen total, de abdômen superior, do aparelho urinário, da próstata, mamaria bilateral, transvaginal, pélvica (ginecológica), de bolsa escrotal e de tireoide.

“Eu trabalho a semana toda, então poder realizar meus exames no sábado foi muito bom. Estou muito feliz e grata”, comentou Andreia, moradora do bairro São João.