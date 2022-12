Defesa Civil de Búzios alerta para previsão de chuvas moderadas e contínuas na Região

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria da Defesa Civil de Búzios alerta que devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Sistema de Baixa Pressão na costa norte do estado do Rio de Janeiro, a partir desta segunda-feira (19), até quinta-feira (22) ocorrerá chuvas moderadas contínuas em todas as regiões.

Nas regiões Norte, Noroeste, Serrana II, Baixada Litorânea e Costa Verde poderão ocorrer chuvas fortes, com ventos moderados a forte (18,5 – 76 km/h).

Há previsão de ressaca em todo litoral. A Defesa Civil de Búzios alerta aos motoristas, atenção nas estradas, pois existem muitos bolsões d’água nas vias. Também solicita aos banhistas e pescadores que evitem o acesso no mar e orienta para em caso de ocorrências como: rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências ligarem para: 199 e (22) 2633 0827.