Deputado Hugo Leal visita Unidades de Saúde de Cabo Frio conveniadas do SUS

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, recebeu, neste sábado (26), o deputado federal Hugo Leal (PSD), autor de emendas parlamentares que destinaram R$ 5,7 milhões para a saúde do município. A agenda, que cumpriu visitas às unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contempladas com os recursos, iniciou pelo Hospital Santa Izabel, que recebeu R$ 1.188.334, e o Hemolagos, que recebeu R$ 364.391.

Além do prefeito e do deputado federal, acompanharam a comitiva a secretária de Saúde, Érika Borges; o provedor do hospital, Lucas Perelló, bem como alguns diretores da unidade e o diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Janio Mendes.

Durante a agenda no Hospital Santa Izabel, a delegação visitou várias dependências da unidade como a capela, a área administrativa e de consultórios, emergência, internação, além do setor de apartamentos e enfermarias. O prefeito José Bonifácio ressaltou a importância da atuação do deputado federal Hugo Leal no encaminhamento das emendas.

“Você é uma pessoa que podemos bater em qualquer porta da cidade e apresentar os pedidos devido ao seu empenho e dedicação. Tenho certeza que todos nós faremos tudo para mantê-lo perto de nós contribuindo com Cabo Frio e região”, agradeceu o prefeito.

No percurso de visitação, Leal também foi informado sobre o funcionamento da estrutura do hospital, quantidade de leitos de UTI, quais atendimentos oferecidos, qual foi a diretriz implementada durante a pandemia e no pós-pandemia. Em seu discurso, o deputado afirmou que os recursos públicos para a saúde são fundamentais e que o financiamento necessita ser rediscutido em todas as esferas, especialmente a federal.

“O financiamento da saúde é o maior desafio do Brasil e os recursos públicos aportados foram o que salvaram o país durante a pandemia. Isto foi um ensinamento que não podemos perder. O município precisa estar preparado para ser ajudado e em Cabo Frio isso aconteceu porque além da relação pessoal a gente sabe como a cidade é administrada. E nós podemos ajudar mais. Sabemos que a emenda não soluciona, mas ameniza. Então, é inevitável que este tipo de financiamento seja rediscutido, principalmente no âmbito federal, e nosso papel em Brasília é aprofundar nesse tema”, afirmou o deputado federal Hugo Leal.

“É fundamental para nós o apoio das emendas, pois ainda vivemos um período de pós-pandemia com muitas dificuldades para várias instituições. Nós somos uma instituição filantrópica que atende pacientes SUS e estes recursos colaboram para a manutenção da qualidade dos serviços, na assistência, nos equipamentos, nos insumos, ou seja, em tudo que a gente pode oferecer de melhor para esse paciente. Então, essa verba chega num momento muito importante”, afirmou Lucas Perelló, que será provedor do Hospital Santa Izabel a partir de 1º de abril.

O diretor financeiro da Alerj, Janio Mendes, também agradeceu ao deputado o empenho e a disponibilidade em ajudar uma região que comporta cerca de 700 mil habitantes, que são os moradores dos nove municípios da Baixada Litorânea.

“Principalmente nos serviços especializados de cirurgia cardiológica e oncologia toda a Região dos Lagos tem o Hospital Santa Izabel como referência. Então, este benefício que o deputado federal Hugo Leal nos trouxe vai atender uma população de cerca de 700 mil habitantes. Além disso, só temos a agradecer também o apoio dado referente à Atenção Básica para alcançar a cobertura de toda população, que é uma meta do prefeito. Agradecemos a disponibilidade e o serviço do deputado”, agradeceu Janio.

O deputado também recebeu de Cabo Frio o pedido para viabilizar emendas parlamentares para a construção de construção de três Unidades Básicas de Saúde (UBS) para Tamoios: no Verão Vermelho, no Centro Hípico e na Maria Joaquina II.

Comitiva visita dependências do Hemolagos

Após a visita ao Hospital Santa Izabel, a comitiva visitou as instalações do Hemolagos, o consórcio de banco de sangue que atende aos nove municípios da Baixada Litorânea. O diretor da unidade, Marcelo Paes, contextualizou para o deputado federal Hugo Leal qual o funcionamento da unidade, a principal atividade e o projeto de produzir as plaquetas no hemocentro

“Temos uma parceria muito importante com o Hemorio e também fazemos parte da Hemorrede para suprir o banco de sangue da Região dos Lagos com materiais que não são produzidos aqui, como as plaquetas, mas queremos fazer”, explicou Paes.

“O hemolagos é muito importante para a região, então além da emenda, é preciso uma atuação para que possamos buscar um co-financiamento junto ao governo federal”, afirmou o deputado federal Hugo Leal.

À tarde, a comitiva seguiu para Feira do Produtor Rural, no Shopping Park Lagos, e, na sequência, cumpriu agenda na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Cabo Frio), na Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, que recebeu R$ 299.855. A visita encerrou na unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Monte Alegre, na Rua Leonor.