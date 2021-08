Deputado Mauro Bernardo se reúne com prefeito para discutir saneamento básico

Na última terça-feira (25), o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se reuniu, em seu gabinete, com o deputado estadual, Mauro Bernardo. Na pauta, o Canal da Álcalis e o efluente tratado da Estação de Tratamento de Esgoto do Município. O esgoto tratado vai para o corpo hídrico e em seguida desemboca na Lagoa de Araruama.

O prefeito informou ao parlamentar que o assunto já está em discussão com a Prolagos, Consórcio Lagos São João e INEA para que, em conjunto, e após estudos técnicos, seja tomada a melhor decisão ambientalmente adequada. Na reunião, o prefeito destacou que saneamento é uma pauta prioritária do governo, por isso criou um setor junto a Secretaria do Ambiente e Saneamento para tratar exclusivamente do assunto.

O Secretário do Ambiente, Jorge Oliveira, destacou o plano de investimentos já aprovado junto a Prolagos, e afirmou ser prioridade a implantação de rede de esgoto nos distritos, buscando minimizar o impacto na Lagoa de Araruama e garantir mais qualidade de vida para a população.

Histórico – No dia 15 de junho deste ano, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promulgou a Lei 9.319/2021, que tomba como Patrimônio Ambiental, Histórico e Cultural do Estado a Lagoa de Araruama e a pesca artesanal. A partir dai, o prefeito Marcelo Magno e o deputado Mauro Bernardo tiveram dois encontros com o objetivo de dar solução ao Canal da Álcalis que hoje desemboca na Lagoa de Araruama.

Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento, já realizou visita técnica na eclusa na estrada de Monte Alto, além de atender todas as solicitações do parlamentar. Foi agendada para 8 de setembro uma reunião com técnicos do INEA, Consórcio Lagos São João, Prolagos e Secretaria para iniciarem uma discussão dos estudos necessários para tomada de decisões.