Duas escolas de Búzios passarão por obras de adequação predial

Hoje, a Prefeitura de Búzios anuncia que as escolas municipais Eulina de Assis Marques, no bairro São José, e Professora Ciléa Maria Barreto, no Cruzeiro da Rasa, serão as próximas contempladas com obras de adequação predial.

Técnicos, a equipe da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o prefeito Alexandre Martins e os vereadores Victor Santos e Josué Pereira, visitaram as unidades. O projeto seguirá o mesmo padrão das escolas municipais Nicomedes Theotonio Vieira, José Bento Ribeiro Dantas, Professor Darcy Ribeiro e Eliete Mureb.