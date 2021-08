Em Cabo Frio, primeira dose da vacina contra a Covid-19 volta a ser aplicada no drive-thru

Com envio de novas doses da vacina contra a Covid-19 pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, a partir desta terça-feira (24) Cabo Frio voltará a utilizar o sistema drive-thru para aplicação da primeira dose, e também da segunda para qualquer imunizante. Atualmente a cidade conta com dois pólos, que funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 16h. Em caso de alerta meteorológico, no entanto, a vacinação no local pode ser suspensa.

Além desta mudança, o município atinge, também nesta terça-feira (24), um grande marco, aplicando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos cabo-frienses com 19 e 18 anos. Quem tem entre 20 e 21 anos está recebendo o imunizante nesta segunda-feira (23).

Além dos dois polos de drive-thru, as pessoas podem se imunizar nas unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, das 9h às 16h. Para se vacinar com a primeira dose, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio, no nome da própria pessoa.

Para se vacinar com a segunda dose, o cidadão deve ter sido imunizado com a primeira dose em Cabo Frio e levar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.

Quem perdeu o prazo da aplicação também deve comparecer para se vacinar. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se vacinar na semana seguinte à data agendada.

REPESCAGEM CONTINUA DE TERÇA A SEXTA, E ACAMADOS ÀS SEGUNDAS

O morador de Cabo Frio que não compareceu para se vacinar no período divulgado para os grupos prioritários anteriores deve procurar qualquer uma das unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19.

Cada grupo precisa apresentar os documentos gerais, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e no nome da própria pessoa, além de documentos de comprovação específicos no caso das comorbidades e dos profissionais e trabalhadores dos grupos já atendidos.

Quem está acamado permanece recebendo a vacina em domicílio. A aplicação acontece sempre às segundas-feiras, mediante agendamento prévio pelo e-mail acamadoscovid@cabofrio.rj.gov.br. Para isso basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo e telefone de contato.

ONDE SE VACINAR:

DRIVE-THRU

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua 7 s/nº

ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº