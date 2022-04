Empresa responsável pelo transporte municipal em São Pedro da Aldeia anuncia fim dos serviços prestados

O Grupo Salineira, anunciou, nesta manhã de segunda-feira, dia 25, que vai encerrar as atividades em São Pedro da Aldeia.

“Há algumas décadas, a Viação São Pedro iniciou as atividades no município de São Pedro da Aldeia, sendo por muitos anos, a principal indutora de desenvolvimento, ao trazer empregos, renda e acesso dos bairros ao centro da cidade”, disse nota.



A empresa, em nota, fala sobre investimentos que fez nos transportes públicos do município e afirma que as más condições da vias são uns dos fatores para o encerramento das atividades.

“Infelizmente, devido a falta de planejamento dos últimos governos para a mobilidade urbana da cidade, a Viação São Pedro vem sofrendo comuma concorrência desleal e predatória que tornou real, primeiramente, a necessidade de readequação de linhas e horários, com o objetivo de tornar possível, a continuação dos serviços prestados, priorizando a qualidade e a eficiência do transporte coletivo que atende às zonas rurais e urbanas da cidade. O efeito da pandemia COVID-19 agravou ainda mais a situação da empresa causando uma diminuição drástica no número de passageiros, o que comprometeu seriamente o sistema que possui altos custos. Foram realizados esforços diários e constantes para resgatar a empresa, como reuniões com o Poder Concedente Municipal, associações de moradores e outros representantes, porém, a crise instaurada no transporte coletivo de passageiros em todo o país, também, reflete gravemente no município aldeense, e tornou lamentavelmente, inviável, a sobrevivência do sistema que atendia aos usuários pagantes e não-pagantes. Sendo assim, o pequeno número de passageiros pagantes inviabilizou a manutenção do padrão de qualidade da empresa. É com pesar, que a Viação São Pedro, vem respeitosamente, comunicar aos seus clientes, autoridades e imprensa, o encerramento das atividades na cidade de São Pedro da Aldeia, a partir da zero hora, do dia 09 de maio de 2022”.