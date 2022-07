Encerramento da Exposição “Heróis do Mar” em Búzios fará homenagem para pescadores 

Encerramento da Exposição “Heróis do Mar” nesta quinta-feira fará homenagem para pescadores 🎣

A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico e Ambiente, Pesca e Urbanismo e a Colônia dos Pescadores Z23 realizará na próxima quinta-feira (07), às 17h, no Espaço Cultural Zanine uma homenagem aos pescadores do município e encerramento da exposição “Heróis do Mar”.

Na ocasião, cerca de 80 pescadores receberão medalhas de mérito da Colônia dos Pescadores Z23 e da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo. Também serão realizadas apresentações culturais no local.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, devido ao falecimento do pescador, Dinei de Sebastião, toda a festa organizada em comemoração ao pescador buziano foi cancelada. Portanto o secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, com o presidente da Colônia Z23, Dominique, propuseram incluir no calendário oficial do município uma homenagem aos pescadores.