O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio aprovou ontem, por unanimidade, Moção de Repúdio contra os crimes de homofobia e discriminação racial que tiveram como alvo a comunidade LGBTQI Mais e a jornalista Renata Crisiane. O vereador Davi Souza, autor do requerimento, jusitificou a Moção de Repudio lembrando que Cabo Frio é de todos, independente de credo, raça, gênero e orientação sexual e lembrou que o Supremo Tribunal Federal já equiparou a injuria racial e a homofobia ao crime de racismo. Uma mulher, ainda não identificada foi flagrada, semana passada por Câmeras de segurança do legislativo pichando frase homofóbica no prédio da Câmara. No fim de semana, a jornalista Renata Cirsitiane foi alvo de injuria racial em cartaz exposto num ponto de ônibus em São Pedro da Aldeia.

Araruama

O suplente de vereador de Araruama, Buda está confiante e acredita que ainda este ano volta à Câmara. Segundo o próprio, o processo que tramita está chegando ao fim. Na Câmara, o que se fala é que ele já comprou o terno para a volta.

Arraial do Cabo

O secretário de Meio Ambiente de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, foi está semana a Lagoa de Araruama para ver os Cavalos Marinhos. O secretário fez um apelo para que não toque e não capturi os Cavalos Marinhos. Temos que respeitar o meio ambiente.

São Pedro da Aldeia

A licitação de Registro de Preços para prestação de serviços de transporte escolar com locação de veículos tipo ônibus convencionais e adptados, marcada para hoje em São Pedro, para esta quarta-feira (06), foi adiada. As razões, impugnações apresentadas.

Búzios

O ex-vereador Valmir da Rasa anda bravo em Búzios. O motivo seria uma pesquisa que estaria sendo realizada na cidade sobre candidatura para a prefeitura e que ele não consta da listagem. Valmir diz que é o “pai” da emancipação. Outro que também questiona o senhor Paulo Beiçudo. Que coisa!

Iguaba Grande

Junior Bombeiro, também conhecido como o homem da mangueira, anda falando que conseguiu uma emenda no valor de 2,5 milhões para a UPA. O moço ainda curti que não vai à “Brasília, mas Brasília, vem a ele”.