Escola Móvel de Gastronomia de Arraial do Cabo oferece 252 vagas em oito cursos

O Senac RJ leva a Arraial do Cabo a Escola Móvel de Gastronomia com oferta de 252 vagas em oito cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições serão realizadas no dia 5 de setembro, a partir das 10h, por ordem de chegada, na Secretaria Municipal de Turismo (Rua Carlos Aguiar, 13 – Praia dos Anjos).

A iniciativa tem como objetivo de impulsionar o setor de comércio e serviços da cidade e inclui auxílio-transporte aos alunos. Os cursos são oferecidos pelo Senac RJ em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista da Região dos Lagos (Sindcom) e com a Secretaria Municipal de Turismo, através do programa QualificaTur, que também conta com o apoio da Associação dos Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR).

Pessoas em busca de aprimoramento de suas habilidades ou que querem empreender, terão opções de cursos de Bases de Confeitaria, Salgados para Festas, Cozinha Descomplicada para o dia a dia, Preparo de Pães Tradicionais, Doces para Festas, Preparo de Pizzas, Preparo de Hamburguer Gourmet e Culinária Japonesa – Sushi e Sashimi. As aulas serão realizadas a partir de 26 de setembro, com aulas de segunda a sextas-feiras, em dois turnos: manhã e tarde.