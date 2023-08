Saúde de Cabo Frio leva novos equipamentos e mais infraestrutura para Estratégia Saúde da Família Maria Joaquina

A Estratégia Saúde da Família (ESF), em Maria Joaquina, recebeu uma série de novos materiais de infraestrutura nesta terça-feira (22), representando um impulso significativo na capacidade de acolher e cuidar da população local. A ação é resultado da visita técnica realizada na semana passada pelo secretário de Saúde, Bruno Alpacino, e equipe, que identificaram a necessidade imediata de estruturação.

“Hoje entregamos nosso compromisso firmado. Quando estive aqui com a equipe, vimos a grande necessidade de materiais para o dia a dia dos atendimentos. Essa foi a primeira UBS visitada e vamos seguir com nossa vistoria minuciosa nas demais”, disse o secretário.

A entrega foi um momento de celebração para todos os envolvidos: profissionais de saúde, pacientes e membros da comunidade. Os equipamentos entregues são uma resposta direta ao compromisso com Maria Joaquina, oferecendo cuidados de qualidade e acessíveis a toda a população, por meio da Rede de Atenção Básica cabo-friense.

O local agora passa a contar com materiais totalmente novos, como arquivo de aço, filtro de água, gaveteiros volantes, longarinas, armários, cadeiras fixas, escadas móveis, mesas e balança infantil.

O secretário de Saúde, Bruno Alpacino, reforça o compromisso da gestão em oferecer um ambiente de atendimento de humanizado e com acolhimento.

“Um ambiente onde o profissional e o paciente possam sentar com conforto, desde a recepção ao consultório, ser acolhido com água e infraestrutura, tanto para o profissional, quanto para o paciente, faz toda diferença durante o atendimento. A Atenção Básica bem estruturada é um pilar fundamental para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. A expectativa é estruturar todas as unidades que hoje não contam ou que estão com cadeiras, móveis, filtros e outros equipamentos quebrados”, disse o secretário.