Escola Professor Manoel Juvenal em Búzios nos ajustes finais para a inauguração

A população de Búzios vai receber nas próximas semanas do executivo municipal a nova Escola Professor Manoel Juvenal, no bairro de São José. A escola que tem capacidade para atender 840 crianças do Ensino Infantil e Fundamental está nos ajustes finais para inauguração.

De acordo com o Prefeito Alexandre Martins a escola vai atender crianças na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses da Pré-escola, além dos alunos do Ensino Fundamental, que correspondem a faixa etária de 6 a 14 anos.

“Estamos terminando uma obra de extrema importância para a comunidade e adjacências. Essa escola beneficiará centenas de pais e mães que necessitam deixar seus filhos em locais seguros para trabalharem. Aqui eles vão ter um ensino de qualidade, com conforto e segurança”, disse Alexandre.

– Bloco Pedagógico:

São dezesseis (16) salas de aula no total sendo:

– Seis salas de aula de ensino infantil com capacidade para 20 alunos cada;

– Dez salas de aula do ensino fundamental com capacidade para 30 alunos cada;

– Banheiros masculino e feminino infantis;

– Enfermaria;

– Brinquedoteca.

– Pátio Coberto:

Espaço de integração entre as diversas atividades.

Bloco Administrativo e Serviços (entrada principal da escola):

– Área de Espera;

– Secretaria;

– Sala de Atendimento aos Pais;

– Sala da Equipe Diretiva com banheiro privativo;

– Coordenação;

– Sala de professores;

– Vestiário masculino e feminino para professores;

– Acesso de Serviço;

– Vestiário para funcionários da cozinha e manutenção;

– Área de Serviço;

– Despensa;

– Refeitório;

– Cozinha.