Estão abertas as inscrições para participar do 1º Festival de Frutos do Mar de Arraial do Cabo

Já estão abertas as inscrições para os interessados em participar do 1º Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp como expositores. De 22 a 24 de setembro, a Praia Grande se transformará em um verdadeiro paraíso gastronômico e a gente quer mostrar toda a criatividade, qualidade e tempero da cozinha cabista, através de pratos inspirados na cultura local, com preços fixos e harmonizados com os melhores chopps da região.



Além da experiência culinária única, você e seus clientes poderão desfrutar de noites especiais com atrações musicais incríveis. É a combinação perfeita de sabores, música e diversão!



A pré-inscrição para participar como expositor vai até hoje (10). Entre em contato pelo e-mail turismo@arraial.rj.gov.br ou WhatsApp 22 2622-1949. Realização: Prefeitura de Arraial do Cabo, Secretaria de Turismo e Secretaria de Governo e Eventos. Texto: Vanessa Rodrigues