Prefeitura de São Pedro da Aldeia entrega novos capacetes para guardas que atuam no motopatrulhamento

Mais eficácia, conforto e proteção nas operações da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia. Na quarta-feira (09/08), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública entregou os novos capacetes destinados aos agentes que atuam na Moto Patrulha de Trânsito (MPTran). Ao todo, 30 equipamentos de segurança foram adquiridos pela pasta com recursos próprios.

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a aquisição dos novos capacetes para os agentes do motopatrulhamento da Guarda Civil Municipal é um passo fundamental para garantir a segurança e eficácia das operações. “Além de proteger os agentes em situações de risco, os capacetes modernos e de alta qualidade contribuem para uma imagem profissional da instituição, fortalecendo a confiança da comunidade. Investir nesse equipamento é investir no bem-estar dos servidores e na qualidade dos serviços prestados, refletindo diretamente na segurança e ordem da cidade”, destacou o secretário.

Os capacetes são do tipo escamoteável robocop em que o queixo pode ser erguido. Com essa opção, os agentes têm mais liberdade de acesso aos cidadãos, favorecendo a comunicação durante as ações de trânsito sem precisar retirar o equipamento. Os novos dispositivos vêm com uma viseira cristal super-resistente e rígida em policarbonato com 2mm de espessura integrada ao casco, que também pode ser utilizada de acordo com a necessidade do agente, sendo acionada por um botão lateral.

A segurança redobrada foi um dos critérios de escolha do modelo, que possui casco injetado em ABS com berço em EPS, cinta jugular com feixe de engate rápido e micrométrico, que garante mais firmeza e evita que o capacete saia da cabeça com facilidade depois de colocado.

Os equipamentos adquiridos pela prefeitura são aprovados pelo INMETRO conforme as Portarias n° 456 e nº 333 do INMETRO e NBR 7471.