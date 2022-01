A unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) de Iguaba Grande abriu 104 vagas para cursos de qualificação profissional para os moradores da cidade. A inscrição pode ser feita até 1º de fevereiro, através do site da FAETEC (www.faetec.rj.gov.br).

Entre as vagas disponíveis estão: 40 para curso de Assistente Administrativo, 40 para o curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e 24 vagas para Operador de Computador.

“Através da procura de toda a população, estamos podendo solicitar mais vagas de cursos para serem ofertadas a todos. Ter cursos de qualificação profissional dentro da nossa cidade é uma vitória, dando mais um passo para o desenvolvimento econômico da cidade.” declarou Vantoil.

Para se candidatar, é preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada formação. A escolaridade e o prazo de conclusão também variam, dependendo da qualificação escolhida.

O processo seletivo será feito por meio de sorteio no dia 02 de fevereiro, e a listagem completa de selecionados será publicada no mesmo dia no site da instituição. Após a divulgação, os candidatos terão entre os dias 03 a 08 de fevereiro para efetuarem suas matrículas. As aulas terão início no dia 14 de fevereiro.