Feira do Produtor Rural com adoção de animais será realizada neste sábado em Cabo Frio

A Feira do Produtor Rural de Cabo Frio será realizada mais uma vez no Shopping Park Lagos. As atividades acontecem neste sábado (27), das 10h às 17h, e são realizadas quinzenalmente no estacionamento do shopping. A Feira de Adoção de Animais, do Canil Municipal de Cabo Frio, também será realizada no local.

A Feira do Produtor tem o objetivo de estimular a agricultura familiar e movimentar a economia local. Os produtos comercializados contam com o Selo do Produtor Rural, que atesta a qualidade e a procedência dos alimentos. Além dos produtos da roça, haverá espaço infantil, praça de alimentação e artesanato.

Na Feira de Adoção de Animais, cerca de quinze cães, entre filhotes e adultos, estarão prontos para encontrar um novo lar. Todos já estão vermifugados, e os que não estão castrados, o Canil Municipal garante a castração após a adoção. Na última edição, seis animais foram adotados.

A realização da programação é uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Shopping Park Lagos, que fica na Avenida Henrique Terra, 1.700, no bairro Palmeiras.