Cabo Frio inicia entrega de absorventes para alunas da rede municipal 

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou, nesta quinta-feira (25), a entrega de absorventes higiênicos para alunas da rede municipal de ensino, durante evento organizado pela Secretaria de Educação, na Escola Municipal Vereador Leaquim Schuindt, no bairro Jardim Esperança.

A cerimônia contou com a presença da equipe da pasta, alunas e professores. Esteve presente, também, a autora da lei 3.330 de 2021, a vereadora Alexandra Codeço que, na oportunidade, falou com os estudantes sobre o objetivo do projeto, que é promover o bem-estar e a saúde das estudantes e garantir a frequência escolar durante o ciclo menstrual.

A distribuição foi possível após o governo municipal sancionar a lei que institui o programa.

A Secretaria de Educação realizou a aquisição de 331.344 pacotes de absorventes para atender a demanda da rede municipal pelos próximos 12 meses, conforme necessidade e conveniência das entregas. O custo total dessa aquisição é de R$ 626.240,16.

As alunas que já fazem uso de absorventes e foram previamente cadastradas pelas unidades escolares vão receber quatro pacotes do produto por mês.

Na ocasião, foi apresentado, ainda, um vídeo produzido pelas estudantes Letícia Silva Santos, do Colégio Municipal Rui Barbosa; Myrelly Ribeiro Alves, da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista e Lívia Nascimento Silva de Alcântara, da Escola Municipal Paulo Burle.

No material, as alunas apresentam o projeto e comentam sobre a importância da entrega dos produtos para garantir às jovens a permanência nas atividades escolares durante o período menstrual, já que a falta do absorvente entre as alunas em vulnerabilidade social é um fator que afeta a frequência escolar.

A aluna Julia Trindade de Salles, do Colégio Municipal Rui Barbosa, também auxiliou durante os preparativos para a entrega dos produtos e produziu um vídeo interno que foi distribuído entre os alunos.

A secretária de Educação, Elicéa da Silveira, reforçou a importância do momento para a rede municipal.

“O governo na gestão do prefeito José Bonifácio está sempre muito atento a questões como essa, que impactam a vida escolar dos alunos. E a equipe da Secretaria de Educação não mediu esforços para que esse projeto se tornasse realidade. O integridade intima é uma conquista importante para a rede municipal”, comentou.