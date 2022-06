Feira do Produtor Rural de Cabo Frio volta ao Shopping Park Lagos neste sábado  

Este sábado (11) será mais um dia de Feira do Produtor Rural de Cabo Frio no Shopping Park Lagos. A Feira será das 10h às 17h, com a participação de 15 agricultores de Cabo Frio que possuem o Selo do Produtor Rural.

Além dos produtos da roça, a haverá espaço infantil e show ao vivo. O secretário de Agricultura e Pesca de Cabo Frio, Daniel Fernandes, destaca a importância da feira para o município.

“São produtos que saem diretamente da lavoura familiar para os consumidores da cidade. Tudo fresquinho e cultivado com muita dedicação e trabalho duro. É importante destacar isso para que as pessoas saibam que nossa cidade tem uma zona rural ativa e produtiva, que oferece produtos se qualidade e bom preço”, destaca o secretário.

A realização da programação é uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Shopping Park Lagos, que fica na Av. Henrique Terra, 1.700 – Palmeiras.