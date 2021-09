Festival Sabores de Cabo Frio começa na próxima sexta

Quem for aproveitar o feriado da Independência em Cabo Frio irá encontrar mais que sol e praias. Encontrará também a boa mesa em festa, com a sétima edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que começa dia 3 de setembro e segue até 3 de outubro. Com o tema “Uma viagem pelo mundo”, o evento convida a um passeio pelo Brasil e outros países através das receitas criadas por mais de 60 estabelecimentos, que se inspiraram nos seis continentes (Américas, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida).

O evento celebra a retomada das atividades turísticas na Costa do Sol respeitando todos os protocolos e, para quem preferir, o serviço de delivery será oferecido novamente pelos participantes.

O passeio pelo mundo da gastronomia pode começar pelas Américas, em especial, pelo Norte do Brasil. O Amazonas, com seus ricos e variados ingredientes, marca presença em alguns pratos, como a entrada ‘Manaós’, do Limoeiro. O petisco – quitutes de banana pacovã recheados com peixe assado e acompanhado por vinagrete de pimenta de cheiro – é servido em meio a peças artesanais produzidas em uma aldeia indígena onde os proprietários da casa foram, in loco, buscar inspiração.

Do Velho ao Novo Mundo sem escalas

O tour gastronômico segue até a Europa, para onde o tradicional restaurante Picolino “viajou” em busca de histórias. O Caminho de Santiago, entre a Espanha e a França, são os pontos de partida para a entrada ‘Caminhos’, que combina cavaquinha com molho de queijo e alho-poró gratinada e farofa de baguete na manteiga de laranja, servida na coquille (concha).

O Velho Mundo se faz presente também na receita do Delirio´s, que ganhou sabores franceses: filé suíno com bacon e toque de dijon envolto em massa folhada e crosta de ragu de cogumelos, em cama de batata e espinafre salteado na manteiga, regado ao consommé de cassoulet e finalizado com nozes. E porque não um hamburger com clássicos da cozinha italiana? No Sem Frescura, o ‘Spuma di Pomodoro’ combina burger de polpetone recheado com mozarela, espuma de tomate e crocante de salsa em pão brioche.

Do continente africano vem a inspiração do Le Monde: ‘África – explosão de sabores e países convidados’, reunindo arroz de coco, moqueca de camarão e mollete mexicano de purê de feijão, carne seca desfiada e escalivada espanhola. Próxima parada: sia, de onde o Kentô traz o ‘Chilli Lámen’: caldo picante, noodle artesanal, peixe do dia, camarão, lula, ovo perfeito, pasta de pimenta da casa, broto bok choy, shiragá e shitake. A Oceania se faz presente no Koala, através da costelinha suína ao molho barbecue, arroz com pimenta de cheiro e ervas, farofa de bacon e pétalas crocantes de cebola australiana.

Doçuras em város idiomas

Para fechar os trabalhos, doces delícias da terra dos nossos hermanos, como promete o Havanna, que faz sua estreia no festival com uma torta macia de cream cheese recheada com o famoso dulce de leche. Em homenagem ao país da pâtisserie, a Brigaderia da Vovó criou o ‘Petit Paris’, um trio com clássicas sobremesas francesas: crème brûlée, mousse de chocolate com merengue francês e macaron de Chandon.

Cafés e docerias da cidade apostaram também em sobremesas que reúnem uma dupla internacional e imbatível: o cookie e a Nutella. A Marie Doceria acrescentou, ainda, uma bola de sorvete à maravilhosa combinação, enquanto a Duckbill juntou as delícias em uma taça, que foi incrementada com morango, doce de leite, brownie e chantilly.

O frio da Antártida inspirou o Dona Farinha na hora de criar a receita, que traz delícias de diversos países e é arrematada, claro, com um geladíssimo sorvete.

Preços fixos

O Festival Sabores segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas ou recriadas exclusivamente para o evento, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 40; os pratos principais, R$ 55; e as sobremesas, R$ 20, enquanto pizzas e sanduíches saem a R$ 35. As porções serão servidas no tamanho individual dos restaurantes.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com o horário de funcionamento dos restaurantes e respeitando a capacidade limitada. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

7° Festival Sabores de Cabo Frio

3 de setembro a 3 de outubro de 2021

www.saboresdecabofrio.com.br