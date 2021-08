Filhote de baleia jubarte é encontrado morto em praia de Cabo Frio

De acordo com o Centro de Tratamento de Animais Marinhos, ainda no domingo, uma equipe veterinária esteve no local para fazer a coleta de amostras do animal.

“Esse animal tem aproximadamente 10 metros de comprimento. Trata-se de um filhote, não é tão grande, mas envolve um esforço em conjunto para dar a destinação adequada a esse material biológico”, disse a consultora técnica do CTA e coordenadora de encalhes de mamíferos marinhos no estado do Rio, Lorena Galete.

“Esse é um animal que, provavelmente, morreu no mar. Esse é o período migratório da baleia jubarte das regiões de baixa latitude para alta latitude, então não temos como afirmar a causa da morte porque é um animal que já encalhou em avançado estado de decomposição, mas pode ser que seja uma provável ocorrência do processo natural de migração”, explicou Lorena.