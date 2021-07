Fiscalizações são realizadas nas areias da Praia do Forte, em Cabo Frio

Equipes da Fiscalização de Postura e fiscais do Meio Ambiente realizaram uma operação de controle de veículos que entram na areia da Praia do Forte, no domingo, dia 18.

De acordo com o coordenador geral de Posturas e Licenciamento, Paulo César Alves, somente veículos autorizados podem acessar a faixa de areia, para transportar o material de trabalho das barracas, conforme determinado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), fechado com o Ministério Público Federal.

Ainda segundo ele, esses veículos têm horários estabelecidos para acesso à areia, que são, no máximo, até às 7h da manhã e a partir das 18h.

“Entendemos perfeitamente a necessidade de todos quanto ao acesso aos locais de trabalho, mas não podemos permitir a desobediência do TAC firmado entre esta municipalidade, o Ministério Público e de conhecimento de todos os comerciantes das areias da praia”, afirma o coordenador de Posturas.