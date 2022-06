Hospital de Búzios recebe visita de voluntários para interação lúdica recreativa com pacientes 

O “Grupo da Bonequinha”, formado no município, e que já realiza atividades em hospitais do estado, também participará no Rodolpho Perissé

Como parte do processo de ações de humanização para o período de internação dos pacientes do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), em Búzios, a unidade recebeu, neste sábado (11), a visita dos voluntários “Grupo da Bonequinha”, levando diversão e esperança, por meio de música, interação teatral e apoio emocional. De acordo com a diretora do HMRP, Priscila Gasparetto, essa atividade ajuda na recuperação porque retira o paciente da rotina hospitalar.

“Além da busca pela excelência técnica, estamos aqui no Perissé investindo na humanização. Um período de enfermidade é muito doloroso para qualquer pessoa, a quebra do cotidiano hospitalar com alegria ajuda muito a passar por esse período, e até colabora com a recuperação”, disse.

Paula Moura, idealizadora do “Grupo da Bonequinha”, explica que já realiza este trabalho há quase dez anos.

“Começamos na igreja para interagir com as crianças, depois sentimos o chamado de levar alegria aos enfermos. Realizamos há alguns anos esse trabalho em outros hospitais, como o Hemocentro, no Rio. É muita alegria poder realizá-lo aqui em Búzios, onde moramos”, comemora.

A partir desta intervenção, o grupo consegue ampliar uma comunicação mais harmônica por parte de quem está se recuperando, contagiando também os profissionais. A primeira intervenção foi, de acordo com a direção do Hospital, muito satisfatória.

“Vamos implementar de forma contínua aqui em Búzios”, afirma Priscila.