A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Turismo, realizará, na Praia dos Ubás, nos dias 18 e 19 de novembro, a competição Iguafight – Título Estadual de Muay Thay.

O primeiro dia será marcado pela pesagem oficial e transmitido diretamente pela página oficial da prefeitura, já no dia 19, as lutas iniciam a partir das 15h, no octógono montado na altura do quiosque 12.