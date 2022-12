Inscrições da 1ª Copa Tamoios de Vôlei Masculino estão abertas em Cabo Frio

A bola vai subir para muitas cortadas, defesas e bloqueios na quadra do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, onde acontecerá a primeira edição da Copa Tamoios de Vôlei Masculino, no próximo dia 15 de janeiro de 2023, com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio. A competição será realizada ao longo de todo dia, das 8 às 17h.

Os times interessados em se inscrever para o torneio podem entrar em contato pelo perfil @voleitamoios no Instagram. Por se tratar de uma competição de vôlei de quadra, as equipes devem ser formadas por, no mínimo, seis jogadores. A competição é aberta a todos, mas a preferência é para moradores de Cabo Frio. A expectativa é de muita disputa e emoção por parte das equipes da região de Tamoios.

O voleibol é uma das modalidades esportivas mais populares e vitoriosas do país, responsável por inúmeras conquistas, tanto na quadra como na praia, em competições como Jogos Olímpicos e Campeonato Mundial. Ao todo, são cinco medalhas de ouro olímpicas conquistadas, incluindo os times masculino e feminino.