Inscrições para o Botinho abrem nesta quinta-feira em São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia vai receber mais uma edição do projeto Botinho. As inscrições abrem nesta quinta-feira (04/01), às 8h, para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Este ano, o projeto realizado pelo Corpo de Bombeiros traz uma novidade: as inscrições serão feitas de forma on-line. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer e de Educação. Para participar, os interessados devem acessar o site da corporação (clique aqui) para preenchimento de ficha e envio de documentos.

Esta edição garante ainda mais vagas do que os outros anos, com 5 mil oportunidades de ingresso na colônia de férias gratuita distribuídas entre os municípios participantes. As atividades serão realizadas de 15 a 26 de janeiro.

O projeto é realizado também em parceria com o Sesc RJ e é considerado a maior colônia de férias gratuita da América Latina. O Botinho é uma tradição do verão no Estado do Rio de Janeiro há mais de 60 anos. É importante ressaltar que quem não tiver acesso à internet pode recorrer a um quartel do Corpo de Bombeiros para suporte.