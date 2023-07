1 ANO SEM RESPOSTAS: Familiares realizam manifestação por justiça pela morte de dois jovens

Uma manifestação por justiça, na praça Porto Rocha, no centro de Cabo Frio, marcada para às 16h desta quarta-feira, vai marcar um ano das mortes de Leorran Areia da Silva, de 20 anos, e Rhuan de Souza de 21. Eles trafegavam pela Avenida Assunção, na noite de 19 de julho de 2022, quando a moto em que estavam foi atingida por um Honda Civic em alta velocidade. No volante do veículo estava Luciano Matos de Carvalho Junior que foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.



As famílias dos dois rapazes discordam e ainda esperam a conclusão das investigações da polícia sobre as circunstâncias do acidente. O Ministério Público devolveu o inquérito a delegacia em novembro, para novas diligências no prazo de noventa dias, mas até o momento as investigações não foram conluídas. A polícia não conseguiu determinar nem a velocidade que o Honda estava no momento do acidente.