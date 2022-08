Ministro participa do Programa Direito e Cidadania nas Escolas em Cabo Frio

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, participou na última segunda-feira (22), da 3ª edição do Programa Direito e Cidadania nas Escolas, evento promovido pela Câmara Municipal de Cabo Frio.

O encontro foi realizado no Hotel Paradiso Corporate, com apoio da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), e colocou em discussão o tema “Os Jovens e o Exercício da Cidadania nas Eleições 2022”. O prefeito José Bonifácio e a secretária de Educação, Elicéa da Silveira, participaram da solenidade juntamente com outras autoridades.

Ao todo, 320 alunos do 9º ano e do Ensino Médio das escolas municipais Arlete Rosa Castanho (Vila Nova); Professor Edilson Duarte (Jardim Caiçara); Professora Marli Capp (Unamar); Colégio Municipal Prof.ª Elza Maria Santa Rosa Bernardo (Jardim Esperança) e Escola Agrícola Municipal Nilo Batista (Campos Novos) participaram das atividades.

O ministro palestrou durante cerca de uma hora e meia e, após as reflexões, respondeu perguntas dos estudantes sobre fake news, defesa da democracia, juventude na política, urnas eletrônicas e sobre proteção ao meio ambiente.

O discurso de Barroso, muito aplaudido pelas autoridades presentes, cativou a audiência com palavras em defesa dos valores, do conhecimento e do desejo por progredir. Ele definiu cinco eixos importantes de discussão: preservar a democracia, combater a pobreza, retomar o desenvolvimento sustentável, prioridade máxima à Educação Básica e investimento em Ciência e Tecnologia.