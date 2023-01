Faleceu na noite desta terça-feira (03), Keyllor da Silva Soares, de 43 anos. Keyllor foi assessor de Ediel Telles, conhecido como Ediel do Churrasquinho, na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. A família não informou a causa da morte.

Keyllor estava internado no Hospital de Volta Redonda. O corpo está sendo velado na residência da família, no bairro São João, em São Pedro da Aldeia. O sepultamento será no Cemitério do Retiro, às 15 horas.