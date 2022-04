Morre o desembargador Antonio Jayme Boente, ex-presidente do TRE-RJ

Faleceu no último sábado (09) o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Antonio Jayme Boente, aos 62 anos. Ele foi vítima de infarto. O velório foi realizado no domingo, no Cemitério do Carmo. O corpo foi cremado. O governo do Estado do Rio declarou luto oficial por três dias.

O desembargador presidiu o TRE-RJ nas eleições municipais de 2016. Além de comandar o Tribunal, ele também atuou como juiz responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral, corregedor regional eleitoral, vice-presidente e corregedor regional eleitoral.