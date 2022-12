Morre Ricardo Varella, diretor de Cultura da Câmara Municipal de Cabo Frio

O Jornal de Sábado comunica o falecimento do diretor de Cultura da Câmara Municipal, Ricardo Varella. Ele também ocupou o cargo de diretor de jornalismo da Associação Fluminense de Jornalismo; foi assessor especial da Secretaria de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro; membro do Conselho Diretor da Academia Brasileira de Arte e Ciência Orientais; vice-presidente para o Brasil da International Trade and Finance, com sede na Itália, entre outros.

Na área cultural, foi coordenador de vários cursos, palestras e conferências no Brasil e no exterior; produtor executivo de programas de TV; ativista cultural na Região dos Lagos, e ainda recebeu o título de Amigo da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio.

Foi homenageado, também, com Moção Especial concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e pela Câmara de Vereadores da capital por serviços prestados à educação; condecorado como comendador do estado do Rio de Janeiro, entre outras. Na área internacional, entre muitas homenagens, foi agraciado com o Prêmio Simone de Beauvoir, atribuído a pessoas que promovem ações pela liberdade das mulheres no mundo.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio lamenta a perda e transmite os sentimentos aos familiares e amigos de Ricardo, “que deixará saudades e um legado de realizações culturais na cidade”, disse.