Mutirão de vacinação em Cabo Frio contra covid-19, influenza e sarampo acontece neste sábado

Neste sábado (30), a Prefeitura de Cabo Frio irá promover um grande mutirão de vacinação com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19, a influenza e o sarampo. Serão 31 unidades de saúde funcionando das 9h às 16h30.

Para facilitar o fluxo de atendimento, a Secretaria de Saúde dividiu os postos de saúde para cada imunizante (confira a lista abaixo). Toda a população que faz parte dos grupos atendidos pelas três campanhas de imunização pode aproveitar para colocar o esquema vacinal em dia.

O público alvo imunizado contra influenza será os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde com 18 anos ou mais e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Contra o sarampo, serão vacinados os trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já contra a covid-19, a vacinação está aberta para toda a população acima de 5 anos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para a primeira dose, os menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Para se vacinar, seja contra influenza ou sarampo, o cidadão deve apresentar documento de identificação com foto ou cartão do SUS e caderneta de vacinação (se houver). Já os profissionais de saúde devem também estar munidos do comprovante de vínculo ativo. Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades devem apresentar o laudo comprobatório.

CONFIRA LOCAIS DE ATENDIMENTO:

CONTRA A INFLUENZA E O SARAMPO:

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

COVID 19 – CRIANÇAS E SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

COVID-19 – ADULTOS E ADOLESCENTES:

(primeira dose, segunda dose Pfizer e AstraZeneca, dose de reforço para todos os grupos e Janssen)

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº