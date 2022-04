Tiros assustam fies em igreja de Arraial do Cabo

Fiéis que estavam em uma igreja em Arraial do Cabo foram surpreendidos por barulhos de tiros durante a pregação do pastor na tarde desta quarta-feira (27). Os disparos ocorreram do lado de fora.

Imagens que viralizaram mostram o momento em que os fiéis correm para se esconder. No canto direito do vídeo, é possível ver uma pessoa se jogando no chão. Um policial também entra armado durante a ação. Uma pessoa chega a dizer: “não tem ninguém aqui não meu filho, vai com Deus”.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão Polícia Militar foram acionadas para verificar uma denúncia de comércio de entorpecentes no morro da Cabocla e que, no local, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos.

“Até o momento, não há registro de feridos ou detidos”, informou a polícia em nota.

Ainda de acordo com a PM, o policiamento foi reforçado na região.