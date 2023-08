Nova ala Pediátrica de Atendimento Emergencial é inaugurada em Arraial do Cabo

By

Foi inaugurada na tarde desta segunda-feira (21) a nova Ala Pediátrica de Atendimento Emergencial, a reforma e ampliação da Ala de pacientes adultos, além da modernização e humanização do Serviço de Pronto Atendimento do Hospital Geral de Arraial do Cabo.

As novas instalações vão proporcionar mais comodidade para os pacientes e melhores condições de trabalho para os servidores. Com a área pediátrica separada do espaço para os adultos, o atendimento será mais ágil, evitando aglomeração na unidade.

O espaço conta com uma sala para atendimento odontológico, uma sala para sutura, uma sala para eletrocardiograma, uma sala de trauma com seis leitos para adultos e crianças, e duas salas de observação.

É importante lembrar que essa ação faz parte do novo modelo de gestão implantado pela secretaria de Saúde, onde a administração da unidade hospitalar passou a ser gerida por uma empresa no modelo de Organização Social.

“Eu falo sempre isso. A gente só consegue crescer na vida se trabalhar. Quero agradecer a toda equipe da saúde pelo empenho. Isso que está acontecendo aqui é fruto de muita dedicação e respeito com a população”, disse Marcelo Magno, prefeito de Arraial do Cabo.

O novo espaço estará aberto para atendimento a partir desta terça-feira (22).