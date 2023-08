Jornalista registra Boletim de Ocorrência após companheiro da Prefeita de Cabo Frio ameaçá-lo

O dono do site de notícias RLagos, o jornalista Glauber Ribeiro, teria recebido ameaças do companheiro da Prefeita de Cabo Frio, a Magdala Furtado.

Em áudios e vídeos trocados por uma rede social, durante o último final de semana, Diogo Barreto teria reclamado da atuação de Glauber Ribeiro, mostrando estar incomodado com as críticas feitas ao governo. A

A situação tornou-se ainda mais tensa após a divulgação de áudios nos quais Barreto ameaça Glauber e se apresenta como miliciano.



De acordo com Glauber, as ameaças, que se estenderam pela noite e madrugada do último sábado (20), se intensificaram com Barreto realizando ligações insistentes à redação do jornal, numa tentativa clara de intimidação.

Em um dos áudios, o companheiro da prefeita chega a chamar Glauber para um embate e fala os dois de kimono.

“Eu vou ter o prazer de amaçar a cara desse Glauber, porque ele é um babaca, que fica falando por trás do microfone, quero ver se ele é macho de olhar no meu olho e falar assim: “Ae Diogo, você é c**. Duvido. Vou te arregaçar, seu vacilão”, disse Diogo.

Na manhã de hoje, Glauber foi até a delegacia da cidade para registrar o Boletim de Ocorrência.



A Prefeita Magdala Furtado, até o momento, não se pronunciou sobre as falas de seu companheiro. Optando assim, pelo silêncio.

Diogo e Magdala