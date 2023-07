Nova estação de tratamento de esgoto é inaugurada em Araruama

Foi inaugurada na tarde desta quinta-feira (13) pela concessionária Águas de Juturnaíba, em Araruama, na a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ponte dos Leites.

Com um investimento de R$ 31 milhões, a estação passou por obras de ampliação e modernização, aumentando em 80% a vazão nominal de tratamento. A capacidade é para tratar até 220 litros por segundo (l/s) de esgoto e atender até 144 mil habitantes. A unidade utiliza tecnologias para o reaproveitamento total dos resíduos decorrentes do tratamento de esgoto.



O vice-governador do Rio e Secretário de Ambiente, Thiago Pampolha, esteve presente na inauguração.

“Tratando aí de quase 70% de todo o esgoto da população da cidade de Araruama e trazendo retorno imediato na qualidade das águas da nossa laguna, a recuperação ambiental que já está acontecendo de forma franca e ampla”, disse.

Os equipamentos do novo sistema ocupam espaço de onze hectares, equivalente a onze campos de futebol. A estação comporta duas unidades de tratamento preliminar mecanizadas, dois reatores aeróbios de batelada sequenciais, três lagoas de Wetlands (sistema de tratamento de esgoto por meio de plantas), uma usina de compostagem para produção de biofertilizante e uma oficina de tijolos ecológicos artesanais.

“A ETE Ponte dos Leites é o exemplo concreto de como a inovação pode ser aplicada no setor de saneamento básico. Ela reforça o compromisso do Grupo Águas do Brasil com a recuperação do sistema lagunar. Os resíduos provenientes dos 7,7 milhões de litros de esgoto tratados serão utilizados para a produção sustentável de tijolos artesanais e de um biofertilizante desenvolvido com exclusividade pelo nosso time, evitando também a sobrecarga de aterros sanitários”, conta Carlos Gontijo, diretor da Águas de Juturnaíba.